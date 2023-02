Partenza sprint per la Matex MaraBadminton di Maracalagonis alla partenza del campionato di Serie A di Badminton nel primo concentramento a Malles 11 e 12 febbraio.

La squadra sarda, dopo i primi tre incontri disputati nella prima giornata di campionato ha lasciato solo 2 punti dei 18 disponibili e guida il campionato con 16 punti appaiati ai campioni in carica di Bolzano. Più staccate le altre squadre favorite della vigilia per la qualificazione ai playoffs, Chiari, BC Milano e Malles.

La squadra sarda, pur priva delle sue due stelle Christopher Vittoriani e Wen Yu Zhang ha dato una dimostrazione di forza che lascia ben sperare per il seguito della stagione. Prossimo appuntamento il 4 e 5 marzo a Chiari in cui la squadra sarda incontrerà, tra le altre, il BC Milano per un primo scontro diretto in chiave playoff.

© Riproduzione riservata