Importante riconoscimento per il Li Punti, in vista della prossima stagione estiva: la società guidata dal presidente Salvatore Virdis è stata infatti selezionata per ospitare un camp estivo (della durata di una settimana) organizzato dalla Fundación Real Madrid, l’ente benefico dei Galacticos che si occupa di promuovere in giro per il mondo l’immagine e i valori che hanno reso famoso il club. Il Clinic si svolgerà a Sassari presso l’impianto sportivo di Li Punti dal 17 al 21 Luglio 2023, dalle 8,30 alle 17,30. Sarà aperto ai giovani calciatori e calciatrici dai 6 ai 16 anni.

«Questa collaborazione ci riempie di orgoglio - commenta il presidente del Li Punti Salvatore Virdis -. Si tratta di un’occasione unica per imparare da quello che è unanimemente considerato il miglior club calcistico del pianeta. I partecipanti svolgeranno dieci sedute di allenamento altamente professionali e innovative L’evento è aperto a tutti i piccoli appassionati di calcio. A dirigere gli allenamenti - conclude - saranno i tecnici della Fundacion Real Madrid».

L'impianto sportivo di Li Punti è stato recentemente ristrutturato dalla stessa società, con un un campo di calcio a 11 in erba sintetica e un altro di calcio a 8. Una struttura all'avanguardia che è diventata il punto principale di ritrovo sociale dell'omonimo quartiere, uno dei più grandi di Sassari, con i suoi 20 mila abitanti.

© Riproduzione riservata