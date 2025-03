La partita clou della nona giornata di ritorno del girone H della seconda categoria vedeva di fronte le prime due della classe: Lauras e Sporting Paduledda. La vittoria è andata alla capolista Lurese, che incrementa così il suo vantaggio di 11 lunghezze, portandosi a quota 63,con alle sue spalle sempre lo Sporting con 52.

Nel corso dell'incontro, in campo e sugli spalti , si sono vissuti momenti di paura: un calciatore della squadra locale, Antonio Delogu, è improvvisamente caduto a terra , subito ci si è resi conto della gravità della situazione. Dopo minuti concitati è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il giovane in ospedale. Dopo il grande spavento la gara è ripresa regolarmente, ed a fine incontro è stato lo stesso giocatore a rassicurare tutti, con un video, sulle sue condizioni. Auguriamo ovviamente allo sfortunato atleta una pronta e completa guarigione, ed un immediato ritorno sui campi di gioco.

Tornando agli altri incontri c'è da segnalare che ad occupare la terza poltrona è il sempre più convincente Palau (48), che nel confronto esterno col Tavolara (27), si è assicurato l'intera posta. Ben 10 punti sotto i Palaesi si conferma il ritrovato Porto Cervo (38), che fa sua la gara sul terreno del Codaruina (21). Con 33 punti che valgono la quinta piazza ecco l'Alà, che si è dovuto accontentare di dividere la posta sul terreno dell'Academy Porto Rotondo (24). Rispettivamente con 32 e 31 punti troviamo l'Andrea Doria di Sedini e il Santa Teresa Gallura: la prima ha battuto tra le mura amiche il Trinità (20). Lo stesso destino è toccato al Golfo Aranci (19) , che ha perso a Santa Teresa.

L'ottava posizione la occupa il Funtanaliras di Monti (28), che ha osservato il turno settimanale di riposo. Un gradino di sotto il già citato Tavolara. Il decimo posto lo conserva il Porto Rotondo (24). E per finire apriamo la parentesi sulla zona calda della classifica, dove di turno in turno si osservano continui sorpassi e controsorpassi e che attualmente vede 4 squadre divise da soli 2 punti. Il Codaruina perdendo in casa col Porto Cervo si è fermata a quota 21, mentre la squadra Castellanese , sfruttando il fattore campo si è imposta sul Berchidda, sempre ultimo con 11 punti. Le sconfitte del Trinità (20) a Sedini e del Golfo Aranci (19) in casa Teresina , colloca entrambe le squadre nei play out.

