Il Latte Dolce sfrutta il turno di riposo del Budoni e si porta a -2 dai galluresi alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima a Sassari. Nella domenica dell'ottava giornata di Eccellenza spicca l'1-4 con cui la squadra di Mauro Giorico ha battuto a Cagliari la Ferrini, con Paolo Tuccio protagonista con una doppietta nel primo tempo (terminato 1-3). Si ferma la Villacidrese, battuta 3-1 da un ottimo Lanusei che si riscatta. Va ancora a segno Marcos Mainardi nei biancorossoverdi, dopo il gol da centrocampo domenica scorsa contro la Ferrini, poi fa doppietta il classe 2005 Riccardo Arangino. Agli ospiti non basta il solito Ryduan Palermo, a bersaglio su rigore e arrivato a nove reti in sette presenze.

LE ALTRE – Il Taloro non ha problemi a battere la Nuorese, a Gavoi finisce 3-0. I verdazzurri restano ultimi, già staccati dalle altre a un punto così come il Monastir, che a Mulinu Becciu perde 2-0 contro il Sant'Elena alla prima vittoria sul campo. L'altra l'aveva ottenuta a tavolino, contro il San Teodoro che oggi ha superato per 2-0 il Li Punti.

Successo di valore per l'Ossese, 0-1 a Iglesias, e per il Carbonia che fa 2-1 al Calangianus. L'unico pareggio è l'1-1 di Arbus-Bosa, mentre nell'anticipo di ieri il Ghilarza si è imposto 0-2 sulla Tharros nel derby.

