Il Latte Dolce stacca il Budoni a 180’ dal termine del campionato di Eccellenza. Si è giocata oggi la terzultima giornata. I sassaresi si sono imposti (0-2) a Iglesias, con reti di Pireddu e Piredda, mentre il Budoni è stato bloccato (3-3) sul campo del Lanusei. Ora la squadra di Mauro Giorico, con due punti di vantaggio, inizia a sentire il profumo della Serie D.

Nelle zone basse il Sant’Elena ritrova il successo (3-1) nello scontro diretto con l’Arbus. I quartesi sono in terzultima posizione in compagnia della Nuorese che ha espugnato (1-2) il terreno di gioco della Villacidrese. L’Arbus è ad un passo dalla retrocessione in Promozione. Sant’Elena e Nuorese hanno scavalcato il Monastir che ha pareggiato (0-0) in casa contro il Calangianus. A Sassari il Li Punti ha vinto (1-0) di misura con l’Ossese ed ora è a più tre dal quintultimo posto, occupato dal Lanusei. Il Carbonia espugna (0-2) il campo del San Teodoro e sale in settima posizione. La Tharros batte (2-1) il Taloro e ottiene la salvezza matematica.

In corso Ghilarza-Bosa. Ha riposato la Ferrini Cagliari.

