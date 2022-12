Il Latte Dolce espugna (2-4) il campo dell’Ossese ed ora è solo in testa al campionato di Eccellenza. La squadra di Mauro Giorico ha approfittato della caduta (3-2) del Budoni a Cagliari contro la Ferrini. A Ossi, dopo il vantaggio dei bianconeri firmato da Patacchiola al 27’, il Latte Dolce ha pareggiato con Tuccio al 33’ sorpassando poi con Saba al 3’ di recupero del primo tempo. La terza rete di Scognamillo al 49’. Demartis ha accorciato le distanze al 53’. A chiuderla, per il definitivo 2-4 all’86’, ancora Scognamillo.

Grande prova per la Ferrini che in rimonta ha piegato il Budoni. Ospiti avanti con Satta. Sorpasso grazie alle reti di Pisano e Podda. Camba ha chiuso il match. Nell’ultimo minuto di recupero la rete, inutile, di Giuseppe Meloni per i biancocelesti. Il Lanusei ha battuto (2-1) il Taloro con reti di Carboni e Mainardi. In mezzo il momentaneo pari di Castro.

Prosegue l’ottimo momento del San Teodoro che con le reti di Malesa e Molino ha avuto la meglio (2-0) sulla Monteponi. Netto successo (3-0) del Ghilarza con la Nuorese: per i giallorossi reti di Rancez, Atzei e una autorete. Continua a far punti il Monastir che ha bloccato il Bosa. Ospiti avanti con Romanazzo, pareggio di Melis. Ritrova la vittoria (1-2) l’Arbus in trasferta contro la Tharros. Per i minerari doppietta di Galloni. Per la Tharros, a segno Atzori.

È terminata senza reti Li Punti-Calangianus.

Nell’anticipo di ieri, il Carbonia ha battuto (2-3) il Sant’Elena. Ha riposato la Villacidrese.

