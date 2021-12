Un attaccante la società biancoceleste se lo è regalato prima di Natale: Alessio Zecchinato, che ha debuttato nella stracittadina persa contro la Torres. Sul corazziere padovano ma anche sulla rinascita di Paolo Palmas il Latte Dolce punta molto per la salvezza senza passare attraverso i sempre infidi playout.

La classifica. Attualmente la formazione allenata da Pierluigi Scotto è terzultima insieme al Gladiator, a +2 dal Formia e a -1 dal Lanusei, squadre che hanno disputato una gara in più perché è stata rinviata la partita di mercoledì tra Nuova Florida e Latte Dolce. La zona tranquilla è distante invece 6 lunghezze, ma il Cassino e l'Atletico Uri vantano un match in più.

L’attacco. La squadra sassarese ha realizzato finora soltanto 13 reti in 15 partite, vanificando la discreta mole di gioco ma soprattutto la tenuta di una difesa che con 20 gol al passivo è la nona del girone G. In attacco la coppia Bartulovic-Cannas ha prodotto 9 gol. Dietro di loro il capitano e difensore Cabeccia. Poi, un vuoto da colmare. Soprattutto in casa, dove il Latte Dolce ha raccolto appena 5 punti in otto partite, che Carbonia a parte rappresentano il peggior bilancio interno del campionato.

© Riproduzione riservata