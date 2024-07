Due conferme sempre nell'ottica della valorizzazione dei giovani: il Latte Dolce ha rinnovato l’esterno Antonio Di Paolo e il centrocampista Luigi Piredda.

Antonio Di Paolo , 22 anni, dopo aver militato nelle giovanili della San Paolo, passa all’Olbia dove disputa anche due partite in Serie C. Il suo esordio in Serie D avviene il 10 febbraio 2021 con la maglia dell’Atletico Uri, nel derby contro il Carbonia. Arrivato al Sassari Calcio Latte Dolce nella scorsa annata, nonostante le poche presenze, si dimostra utile per la crescita del gruppo.

Luigi Piredda, 21 anni, è cresciuto nelle giovanili di Malaspina e Don Bosco Nulvi e approdato al club biancoceleste nella categoria Giovanissimi cinque anni fa. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all’approdo in Prima Squadra. Nella scorsa stagione ha disputato diverse partite da titolare e gioctoa da protagonista anche il playout contro il Nuova Florida, contribuendo alla salvezza biancoceleste.

