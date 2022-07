Il Lanusei rinasce in casa. Il nuovo corso che sta prendendo forma per l’Eccellenza parte da Mario Masia, il tecnico che a Lanusei è nato e cresciuto prima di spiccare il volo come calciatore nella sfera professionistica. Al giovane allenatore, 36 anni, unica esperienza sulla panchina dell’Idolo, si è affidato il presidente Daniele Arras dopo i sette anni in Serie D. «Ringrazio la società per la fiducia accordata e saluto tutti i tifosi che hanno sempre dimostrato entusiasmo e calore per la squadra. “Abbiamo l’ambizione di fare il meglio possibile. Fare calcio fatto bene, come ai livelli del semiprofessionismo. Lanusei lo permette, per la serietà della società, per le infrastrutture e per la storia della società, che negli anni ha acquisito fascino per molti allenatori. Per me è davvero un orgoglio stare a Lanusei”, ha detto il nuovo padrone della panchina. La società è attiva sul mercato: è in fase avanzata la trattativa per riportare Cosimo La Gorga, il portiere della squadra che sfiorò il salto in Serie C.

