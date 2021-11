Per il Lanusei c'è subito da voltare pagina dopo la sconfitta di Formia. L'1-0 ieri con gol dell'ex di Massimo Camilli ha interrotto una serie di quattro risultati utili (tre vittorie e un pari), valsi la risalita dal terzultimo al 12° posto e ora doppio impegno in casa: domenica alle 14.30 derby con l'Atletico Uri, mercoledì 8 il Giugliano capolista e appena battuto proprio dai giallorossi.

Girone complesso. “Ci arriviamo avendo mostrato di saperci calare nella realtà del campionato”, afferma il presidente Daniele Arras. “C'è una certa discontinuità dovuta anche un po' alla complessità del girone, che non consente mai di abbassare la guardia. Dobbiamo ancora trovare degli equilibri, però i punti sono indispensabili e speriamo di portarne a casa subito per chiudere il girone d'andata in linea con le aspettative. A Formia sarebbe servito portare a casa almeno un pari, in uno scontro diretto, per mantenere inalterate le distanze. Ora chiediamo ai tifosi di starci vicini, è un momento cruciale e c'è bisogno di tutti”.

Domani pomeriggio ripresa degli allenamenti, ancora senza gli infortunati Raimo e Selvini.

