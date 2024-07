Un'altra conferma nel reparto offensivo del Lanusei, con la permanenza di Antonio Vincis anche per la prossima stagione. Classe 1995, cresciuto nel nostro giovanile ogliastrino, il centravanti di Lotzorai è tornato in rossoblù lo scorso dicembre dopo le esperienze tra Atletico Lotzorai e Baunese, andando a segno in cinque occasioni e assicurando sempre il suo contributo in termini di grinta e lavoro per la squadra. Un apporto che sarà fondamentale anche in questo nuovo imminente campionato.

La Nuorese Calcio 1930 invece comunica di aver ingaggiato per la stagione 2024/2025 Andrea Laconi

Difensore classe 2001 ha giocato le ultime stagioni in Eccellenza tra le fila del Ghilarza mettendosi in luce con prestazioni di alto livello. Continua così la campagna acquisti della società barbaricina che nella prossima stagione sarà guidata dall'allenatore Ivan Cirinà.

