È forse il più importante acquisto della stagione del Lanteri calcio, società che milita nel campionato di Promozione regionale. Ingaggiato il giovane ucraino Yurchyshyn Markjian, classe 2004, scappato dalla guerra e ospite a Sassari, assieme a sua madre e suo fratellino, presso le suore Vincenziane. Suo padre invece è rimasto a combattere a Ternopil, una città di 220 mila abitanti 400 km ad ovest di Kiev.

La prima convocazione. Per ora il giovane ucraino è stato aggregato alla juniores del Lanteri, agli ordini del tecnico Roberto Ennas, ex noto calciatore di Torres e Tempio. La sua squadra è al primo posto del girone. “Siamo lieti di accogliere il ragazzo, che ha già disputato alcuni allenamenti – afferma il trainer della squadra sassarese. – Fa il centrocampista ed ha un ottimo fisico. L'ho anche convocato domani per la sfida casalinga col Sennori”.

La società. In casa Lanteri trasudano felicità le parole di Carlo Gaspa, tra i maggiori fautori dell'ingaggio. “Come società siamo orgogliosi di avere tra noi Yurchyshyn – dice il dirigente. – È davvero un bravo ragazzo, che si è fatto subito voler bene. Devo anche sottolineare la grande generosità della comunità sassarese, che sta aiutando in ogni modo la sua sfortunata famiglia”.

