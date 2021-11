Il primo “derby sardo” di Eurolega se lo aggiudica il sassarese Marco Spissu. In Russia lo Unics Kazan supera la capolista Milano 97-71.

Milano si ferma. Un successo clamoroso se si pensa che fino a oggi la formazione milanese aveva la migliore difesa della coppa europea e aveva perso soltanto una gara su nove: 83-77 contro il Bayern Monaco.

Spissu alla grande. Per il play Marco Spissu 20 minuti in campo con 7 punti (3/6 al tiro su azione) ben 6 rimbalzi e altrettanti assist, miglior passatore dello Unics Kazan e della partita insieme al compagno di squadra Lorenzo Brown. Terza miglior prestazione stagionale per il sassarese, che ha potuto riabbracciare il suo ex coach alla Dinamo, Gianmarco Pozzecco, ora vice di Ettore Messina.

Bene anche Datome. Nell'Armani Milano 10 punti dell'olbiese Gigi Datome in 22 minuti sul parquet con 4/7 al tiro, un rimbalzo e 2 assist.

L'equilibrio del primo quarto è stato spezzato nella seconda e terza frazione con Kazan che ha realizzato 52 punti contro i 32 di Milano.

