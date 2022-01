Niente sorpasso, anzi, la capolista riprende la fuga e va a +5 con una gara da recuperare. A Giugliano esce sconfitta la Torres dopo una gara dove ha avuto più possesso palla, soprattutto nel secondo tempo, quando ha colpito anche una traversa all'82' con Rocco. Ha vinto il Giugliano 1-0 grazie ai tanti falli tattici, a una difesa molto attenta e a un rigore fortunoso (segnato da Cerone) col difensore Antonelli che ha saltato senza vedere il pallone che gli è rimbalzato sul braccio tenuto largo. Il pareggio sarebbe stato il risultato giusto, ma il dio pallone conosce poco l'equità.

La cronaca. Squadre speculari nello schieramento: 4-3-1-2. Inizia meglio la Torres che prova a fare la partita. Al 13' Lisai accelera a sinistra, semina un paio di difensori, si accentra e dal limite spara un diagonale, ma è fuori bersaglio. Il Giugliano deve affidarsi ai falli tattici per frenare i rossoblù (12-4 il computo per i campani nel primo tempo) ma pian piano esce dal guscio: al 25' affondo a destra e cross per Rizzo che in area piccola prova a girare col destro ma è disturbato da un difensore e conclude alto.

Al 39' l'episodio decisicio: angolo destro del Giugliano e il difensore Antonelli è impegnato a sorvegliare un avversario e salta senza vedere la palla che gli rimbalza sul braccio sinistro: è rigore. Batte il trequartista Cerone che spiazza Salvato e porta in vantaggio la capolista.

La ripresa si apre con una palla persa di Bianchi che consente a Kyaramateng di andare al tiro ma coglie l'esterno rete.

Al 52' tiro centrale di Diakite, respinto. Poco dopo ci prova Scotto direttamente dal corner ma il portiere smanaccia. Il capitano ci tenta anche su punizione all'80' a girare, ma vola il portiere e salva. La Torres finisce con quattro attaccanti in campo e Rocco appena entrato entra in area a sinistra e da posizione defilata tira a scavalcare il portiere ma la palla colpisce la traversa, rientra in campo e viene allontanata. All'88' Giugliano pericoloso in contropiede con Scarangella.

Uri vittorioso- L'Atletico Uri ha sconfitto 2-0 il Muravera con gol di Altolaguirre e Fadda, mentre è finito a reti bianche l'altro derby, tra Lanusei e Arzachena.

