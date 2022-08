Colpo dell'Usinese che si assicura le prestazioni del fantasista Cristian Luiu, la scorsa stagione al Li Punti. Luiu ha militato anche negli Allievi nazionali del Cagliari, in Eccellenza con Fertilia, Li Punti e Torres e in Serie B di Calcio a 5 con l’Ossese, in Promozione col Codrongianos e in Serie D per il Latte Dolce.

Si rinforza anche il Buddusò con l’arrivo del difensore centrale Giampaolo Sirigu (fratello di Salvatore portiere del Genoa e della nazionale italiana), classe 1994, la scorsa stagione al Budoni e cresciuto nelle giovanili del Palermo.

Il presidente del Terralba Gabriele Frongia e il direttore generale Stefano Melis hanno annunciato l’acquisto dell’esterno basso Luca Orrù reduce dalla vittoria in Promozione con la Tharros.

© Riproduzione riservata