Un riconoscimento per gli studenti e studentesse che si sono distinti ai campionati italiani universitari e anche a quelli che hanno preso parte ai tornei organizzati dal Cus Sassari. Giovedì dalle 16 in poi serata di sport e premiazioni negli impianti sportivi di San Giovanni.

Prima della festa si terranno le finali della Uniss CUP e della Conference CUP, in una Coppa Uniss di calcio a 11 che regala sempre tanto spettacolo in campo e sugli spalti. Al termine delle partite saranno anche premiati i vincitori dei tanti tornei organizzati dal Centro Universitario sassarese, compresi nel circuito Coppa Uniss: padel, tennis e, per l’appunto, calcio a 11.

Saranno presenti il Presidente del CUS Nicola Giordanelli, il Rettore dell’Ateneo Turritano Gavino Mariotti, oltre che le varie Autorità Accademiche, cittadine e sportive del territorio, che premieranno tutti i protagonisti della stagione di sport universitario, con le quattro medaglie conquistate dai nostri atleti ai Campionati Nazionali Universitari di Campobasso.

© Riproduzione riservata