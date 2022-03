Due impegni in trasferta per le portacolori sarde dell’A2 femminile di basket.

Alle 21 di domani il Cus Cagliari, reduce da un focolaio di Covid che ha portato al rinvio di due incontri tra cui il derby sardo col Selargius, sarà di scena a Poggio Buggianese contro la Nico, penultima con 5 vittorie in 20 partite e reduce da due sconfitte.

Abbiamo avuto diverse positività e questo ci ha spezzato il ritmo, ma nell’ultima settimana ci siamo ricompattati e abbiamo lavorato per arrivare nelle migliori condizioni possibili, ma sarà dura. Abbiamo una maturità tale da essere competitivi nonostante le difficoltà e sappiamo che una vittoria ci allontanerebbe dalla zona playout e ci avvicinerebbe a quella playoff”, ha spiegato coach Federico Xaxa. “Non guardiamo la classifica, Nico è pericolosa dal perimetro abile in transizione”.

Techfind Selargius. Dopo un periodo complicato e una settimana di pausa, la Techfind ripartirà alle 15 di domenica sul campo della neopromossa Savona. Le giallonere si presenteranno all’appuntamento con la nuova play Konstantinova in cabina di regia e desiderose di portare a casa un successo necessario a muovere la classifica.

“Konstantinova ci ha fatto un’ottima impressione, ha il carattere giusto per far girare la squadra e dice la sua anche in difesa. Ci auguriamo faccia salire di livello tutto il quintetto”, ha spiegato coach Roberto Fioretto. “Abbiamo cercato di recuperare dagli infortuni e ora viviamo alla giornata, abbiamo tante partite importanti da giocare e proveremo a raggiungere il nostro obiettivo: i playoff. All’andata vincemmo 78-47, ma la differenza non è così ampia”.

