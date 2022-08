Dopo le partenze di Ljubenovic, Prosperi, Madeddu e Niola, le conferme di coach Xaxa, della capitana Striulli, di Caldaro, Gagliano e Saias e l’arrivo della guardia ex Nico Basket, Sara Giangrasso, il Cus Cagliari ufficializza un’altra new entry. Si tratta di Anna Paoletti, guardia tiratrice classe 2001 che ha disputato le ultime cinque stagioni tra le fila della Feba Civitanova Marche.

La cestista marchigiana ha attirato ben presto l’attenzione del Civitanova, con cui, a partire dall’età di 15 anni, ha disputato i campionati giovanili per poi ritagliarsi sempre più spazio nella squadra senior, di cui è diventata una pedina importante con numeri significativi e una media, nell’ultima stagione, di 12,7 punti, 2,7 rimbalzi e 1,4 assist.

“Giocare a Cagliari sarà prima di tutto un’esperienza di vita, sarà la prima stagione lontano da casa e credo di avere l’età giusta per farlo. Il Cus è l’ideale per me, visto il gruppo affiatato e omogeneo. Dopo due stagioni a lottare per la salvezza, vorrei rigiocare i playoff, spero di crescere tecnicamente con l’aiuto del coach”, commenta la nuova arrivata. “Sono una guardia tiratrice che ama concludere da fuori e creare l’uno contro uno dal palleggio o da situazione di pick and roll. Spero di aiutare questa squadra, che ha una forte vocazione difensiva, a crescere anche nella metà campo offensiva”, conclude Paoletti.

Casa Techfind. Al San Salvatore Selargius, intanto, è arrivata Claudia Vargiu, ala forte classe 1991 cresciuta sportivamente nel Basket Su Planu sotto la guida del tecnico Tore Serra e a lungo protagonista in Serie B, di cui è stata, nell"ultimo campionato, la quarta miglior marcatrice.

“La serie A2 è un sogno che si avvera, il salto non mi spaventa: sarà uno stimolo per fare bene”, spiega la nuova giocatrice che, per ammissione del presidente Marco Mura, era un obiettivo del sodalizio giallonero da diverse stagioni.

