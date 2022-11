Il Cus Cagliari si veste da grande. La matricola cagliaritana del campionato di Promozione (girone A), nel recupero di ieri ha ottenuto la prima storica vittoria esterna nella categoria. I cussini hanno vinto a Carloforte contro la Verde Isola, terza forza del torneo. Con i tre punti la squadra di Meloni si porta a cinque punti dalla capolista Villasimius. “E’ un campionato molto equilibrato”, dice il direttore sportivo del Cus, Andrea Vargiu. “Basta considerare che le prime nove squadre sono racchiuse in sei punti. E’ ancora presto per fare calcoli. Dobbiamo pensare in questo momento solo a conquistare più punti possibili per raggiungere quanto prima la quota salvezza. Le favorite sono altre”. Domenica prossima il Cus ospita il Villamassargia. “Una formazione che sta facendo molto bene”, chiude. “Ha due punti in più di noi. Non sarà semplice”.

© Riproduzione riservata