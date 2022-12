Dopo la bella vittoria di ieri della Techfind Selargius, che si era imposta sulle Panthers Roseto per 81-56, nell’A2 femminile di basket oggi è arrivata un’amara sconfitta per il Cus Cagliari, battuto 77-36 dall’attrezzata Cestistica Spezzina, trascinata dalla ex Virtus Zolfanelli, che ha chiuso con 21 punti e 6/7 da tre.

Un primo quarto equilibrato, poi le liguri hanno allungato fino al +13 e sono arrivate al riposo sul 35-24. Nel secondo tempo, le cagliaritane riusciranno a segnare solo 6 punti per tempo, mentre le padrone di casa riusciranno a colpire anche da tre.

“Una partita non facile, già da metà del secondo quarto abbiamo pagato la fisicità delle avversarie. Dal terzo quarto il loro break ci ha stordito e non siamo più riuscite a ridurre lo svantaggio. Adesso resettiamo, non siamo la squadra vista nella ripresa. Si torna in palestra senza drammi, proveremo a rimettere in marcia il nostro gioco e il nostro spirito subito, a partire dalla prossima partita”, ha commentato coach Federico Xaxa.

Spezzina-Cus Cagliari

(15-13; 20-11; 20-6; 22-6)

Cestistica Spezzina: Colognesi 10, Zolfanelli 21, Castellani 11, Delboni 2, Guzzoni 2, Nerini, Templari 11, Della Margherita, Pini 9, N’guessan 7, Amedei 4. Allenatore Corsolini.

Cus Cagliari: Puggioni 2, Saias 8, Giangrasso 5, Gagliano 9, Stawinska 4, Paoletti 2, Caldaro 6, Scanu, Usai, Testoni. Allenatore Federico Xaxa.

