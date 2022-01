Sarà solo una delle due sarde a scendere in campo per il weekend cestistico di Serie A2 femminile. Il Cus Cagliari sarà impegnato in casa, mentre la Techfind San Salvatore Selargius è stata costretta a rinviare la sua partita.

Cus Cagliari. Le universitarie, dopo una lunga sosta natalizia, per il penultimo turno di andata, riceveranno la visita di Firenze, terza forza del girone Sud con 8 vittorie in 11 partite. La sosta ha portato anche delle novità in palestra. “Durante la pausa – commenta il coach del Cus, Federico Xaxa – non sono mancati gli intoppi di vario genere; ne abbiamo comunque approfittato per recuperare Ljubenovic e inserire gradualmente le lungo degenti Striulli e Madeddu. Non siamo al massimo della nostra forma, ma il fatto di aver potuto lavorare con le infortunate di lungo corso mi rende fiducioso per il futuro”. Per il Cus una partita difficile, anche se l’obiettivo è quello di iniziare l’anno nuovo nel migliore dei modi. “Si tratta di una gara estremamente complicata – prosegue Xaxa – che sarà però utile a testare la nostra condizione di salute. Al rientro dalle vacanze è normale dover ritrovare ritmo e condizione e oltre a questo noi ci siamo trovati nella condizione di dover reinserire delle giocatrici assenti da lungo tempo. Non saremo al top, ma giocheremo comunque con il coltello tra i denti per portare a casa la vittoria”. Appuntamento con la palla a due, oggi alle 18, al PalaCus di Cagliari.

Techfind San Salvatore. Non si giocherà la gara in programma oggi alle 18, tra le padroni di casa e la Nico Basket Ponte Buggianese. La sfida non si disputerà per motivi connessi all’emergenza Covid che hanno colpito la compagine ospite. Oltre a quella di Selargius, nel weekend saranno tre le partite rinviate nel girone Sud. Intanto la compagine allenata da Roberto Fioretto prosegue nel programma di allenamenti, spostando l’obiettivo di qualche giorno: giovedì prossimo, palla a due alle 18, infatti, le selargine attenderanno la visita del Patti per il recupero della quarta giornata di andata.

