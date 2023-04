Inizia domani, alle 13, l’avventura del Cus Cagliari per l’accesso al campionato nazionale universitario che quest’anno si terrà a Camerino. La squadra, affidata a Claudio Meloni, affronta a Roma il Cus Roma nell’incontro valido per l'andata dei preliminari che valgono, appunto, la qualificazione al prossimo campionato nazionale universitario. Il ritorno si giocherà a “Sa Duchessa” a Cagliari il prossimo 5 maggio.

«La squadra è competitiva ed è pronta ad affrontare questa avventura», dice il dirigente, Andrea Vargiu. «Siamo consapevoli che sia un torneo difficile con un livello tecnico importante. Il Cus Roma può usufruire di un bacino importante di atleti ma confidiamo nella nostra voglia di unione e appartenenza per dimostrare che Cagliari può essere la protagonista anche di questo torneo. Nella scorsa edizione abbiamo sfiorato la finalissima per l'oro. Ci siamo dovuti accontentare di un bronzo che grida vendetta. Cercheremo di migliorarci. La rosa è competitiva e il tecnico Meloni è soddisfatto. Tengo a ringraziare le società che hanno dato il nullaosta ai ragazzi», aggiunge, «i quali con entusiasmo hanno risposto presente per prendere parte a questa esperienza. Speriamo di poter esprimere le nostre qualità», conclude, «in un'avventura che si preannuncia avvincente».

I convocati per la trasferta di Roma sono i portieri Sica (Azzurra) e Bigotti (Iglesias), i difensori Cabras, Salaris, Edoardo Zedda e Fiori (Cus Cagliari), Gioele Zedda (Iglesias), Prefumo (Selargius), Ruggeri (Castiadas) e Simoni (Atletico Cagliari), i centrocampisti Asunis, Baldussi e Corda (Cus Cagliari), Corda (Ghilarza) e Frau (Guspini) e gli attaccanti Atzori (Tharros), Camba e Podda (Ferrini Cagliari), Pilosu (Castiadas).

© Riproduzione riservata