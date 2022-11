Il COS Sarrabus - Ogliastra vince il match di Coppa Italia in trasferta ad Arzachena (1-0) e passa ai sedicesimi di finale. Decide al 17' della ripresa una rete di Nurchi. Partita che si è notevolmente ravvivata nel finale, dopo il vantaggio degli ospiti. Mentre il primo tempo è stato giocato a buon ritmo da entrambe le formazioni, senza però grandi occasioni da rete. Poi nella ripresa la squadra di Loi rompe gli indugi e si porta in vantaggio con una bella ripartenza di Manca che serve Cadau, il cui tiro cross è ribadito in rete da Nurchi. La reazione degli smeraldini è rabbiosa e crea diverse occasioni con Massimiliano Manca, Bonu e Piga. Il muro ospite regge e dopo 5' di recupero l'arbitro fischia la fine. Il COS è sembrato in grande ripresa, L'Arzachena si è svegliata troppo tardi.



