I cavalieri sardi continuano a regalare medaglie e soddisfazioni. Al Campionato Italiano Mounted Games a coppie, disputato al Villaggio Equestre La Macchiarella di Roma, il gallurese Federico Tamponi (Sofia, Circolo Ippico La Casa del Colle di Aggius) ha conquistato una medaglia d’argento U15 in coppia con l’emiliana Martina Buriani (Pocahontas, Pony Club Fiorello del Pradazzo).

Oltre al secondo posto di Tamponi, la Sardegna ha ottenuto anche due quinte posizioni in un appuntamento che ha coinvolto 204 i ragazzi, 90 le squadre e 7 categorie, impegnati in gare di velocità e abilità sui pony sino a 152 cm di altezza.

I piazzamenti. Nella Under 18 Pro, a distinguersi è stato un altro cavaliere gallurese, allenato dai tecnici Maria Deiana e Luciana Lutzu, il nazionale Andrea Mario Filigheddu (La Casa del Colle). Filigheddu, in coppia con Tommaso Conti (Free Rein), ha gareggiato anche stavolta in sella a Mamoiada, cavallo con cui due mesi fa aveva ottenuto un bronzo a squadre europeo in Gran Bretagna. Quinto posto a Roma anche per Maria Chiara Baldinu (Circolo Ippico Gran Pilù di Tissi), che in sella a Oscar ha gareggiato in coppia con Federico Mossini (De Smart Redskin, La Viscontella Asd). In gara nell’Under 12 si è registrata la presenza delle tre sarde Carlotta Moro, Viola Fiori e Raffaela Moro.

