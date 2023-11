Due passi, due misure diverse. Vince fuori casa, coglie pochi punti fra le mura amiche, al campo dell'Annunziata. Il Castiadas dalla doppia faccia. Finora ha vinto tutte le cinque gare giocate fuori casa con risultati positivi anche a Guspini e Arbus. In casa ha vinto solo una partita delle quattro giocate: ha perso col Monastir per 2-0 ed ha pareggiato altre due gare.

Insomma la squadra del Sarrabus rischia di compromettere il suo campionato proprio perché in casa sacrifica quello che di straordinario ha finora saputo fare lontano dall'Annunziata. Tutto questo ha contribuito ad accorciare la classifica ed a favorire il rilancio di Cus Cagliari, ora a due punti dal Monastir e ad uno dallo stesso Castiadas. «In effetti finora abbiamo giocato meglio in trasferta – dice il presidente Mauro Vargiolu – voglio anche aggiungere che in diverse gare casalinghe abbiamo mancato la vittoria per mera sfortuna, facendoci raggiungere nel finale dopo aver mancato tante occasioni e mandato in più occasioni la sfera a stamparsi sulla porta avversaria. Non è una scusante. Spesso non abbiamo saputo gestire il vantaggio. Come invece abbiamo finora fatto lontano da Castiadas».

Il campionato è comunque ancora molto lungo: fare pronostici oggi è azzardato anche se proprio Castiadas e Monastir sono ritenute due fra le squadre più accreditate per il ritorno in Eccellenza, tenendo conto che sono previsti anche i playoff. Bisogna vedere pure cosa faranno le società di prima fascia durante la prossima campagna di rafforzamento invernale. Staremo a vedere.

