"Rimanere nei piani alti della classifica". Parole ed ordine di Pier Filippo Denicu, presidente del Castelsardo, squadra che si appresta, da matricola, ad affrontare il campionato di Prima Categoria. La passata stagione, in Seconda (girone H), è stata una cavalcata trionfale. Ma anche nella categoria superiore i rossoblù si presentano con ottime credenziali. "La squadra, già forte, è stata notevolmente rinforzata - precisa Pier Filippo Denicu -. Poi sarà il campo a dare la risposta definitiva. L'importante è avere creato entusiasmo attorno alla compagine". Scintillante infatti la campagna acquisti. In avanti è stato ingaggiato Fabrizio Falchi (ex Sorso e Stintino). Dal Lanteri Sassari arriva l'esterno alto Stefano Lumbardu. Dall'Atletico Uri l'altro esterno alto: il giovane Alessandro Uleri. Un lusso per la Prima categoria. Dal Monte Alma è stato ingaggiato il centrocampista Alessio Derudas. Alessio Tolis (Santa Maria Coghinas) andrà a puntellare la difesa. In questo settore un'altra importante nota lieta: rientra, sempre dal Santa Maria Coghinas, il difensore centrale Gian Mario Cimino, castellanese doc, che con i rossoblù ha disputato importanti stagioni in serie superiori. A questi giocatori nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi altri acquisti. Confermata inoltre l'intelaiatura della passata stagione. Rimarranno i vari Abozzi, Cirotto, Fiori e il capocannoniere Fraoni. In panchina confermatissimo il turritano Emanuele Riu. Bobo Gaspa sarà sempre l'allenatore dei portieri. Ma c'è un'altra importante novità, a cui la società tiene molto: dopo vari anni di assenza è stata allestita la squadra allievi. Con queste premesse il Castelsardo può guardare con grande fiducia al futuro. L'auspicio dell'ambiente è ritornare ai fasti di un tempo, quando in serie D hanno militato nella squadra calciatori del calibro di Antonio Langella, Stefano Udassi e Tore Pinna. E in panchina la compagine era guidata da allenatori di grande spessore come Bernardo Mereu, Eppe Zolo e Antonio Ravot. Solo per citare alcuni nomi.

Argentino Tellini

Nella foto il difensore centrale Gian Mario Cimino, 30 anni, per lui un rientro (foto Tellini)

