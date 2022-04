A due giornate dalla fine del campionato di Seconda Categoria il Castelsardo vola in Prima. Un verdetto espresso nel campo di calcio “Santa Chiara” con la vittoria per 3 a 2 contro i padroni di casa della Calangianese. In cassaforte ci sono 51 punti, un risultato frutto di 16 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta.

Una cavalcata entusiasmante. Partita bene già dai primi galoppi, sfide conquistate con colpi di scena che hanno regalato emozioni. “Un ruolino di marcia incredibile – commenta soddisfatto l’allenatore Emanuele Riu – un lavoro che ha permesso di offrire il miglior attacco con ben 69 reti e una miglior difesa con appena 19 gol subiti”. Numeri da urlo per una vittoria ottenuta grazie ad una società che ha creduto nella squadra rossoblù e nel suo allenatore. “Questo risultato significa tanto – aggiunge Riu – grazie anche ad una grande società fatta di dirigenti collaborativi. Il mio contributo alla risalita nasce da un importante organizzazione di gioco e da un’ottima preparazione fisica”. E sulla prossima stagione del Castelsardo “si cercherà di lavorare per fare un campionato all’altezza”.

