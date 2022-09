È già tempo di sfoltire la rosa per il Carbonia, impegnato nel campionato di Eccellenza e con all'attivo tre sconfitte e due vittorie l'ultima delle quali domenica scorsa sul campo del Monastir. La formazione biancoblu guidata da Diego Mingioni, esordiente in panchina, ha infatti rinunciato all'attaccante spagnolo Luis Casas: "rescissione consensuale" è la versione ufficiale del club. Il centravanti in realtà non è mai stato gradito nonostante inizialmente potesse sembrare un giocatore dal profilo giusto per il pacchetto avanzato dei minerari e invece al suo posto è stato alla fine scelto dalla Monteponi Raffael Monteiro. L'attaccante iberico, che comunque aveva il suo attivo presenze anche nella serie C spagnola, è pertanto tornato in Spagna. Ma questo non significa che il Carbonia non sia propenso a tornare immediatamente sul mercato probabilmente a caccia di un altro difensore alla luce dell'andamento bizzarro di questo inizio stagione, tre sconfitte fra le quali due casalinghe e due vittorie curiosamente giunte tutte e due in trasferta. E domani il Carbonia è atteso dalla sfida contro il Li Punti alle ore 16 allo Zoboli.

© Riproduzione riservata