Al termine di una finale tesa, il Carbonia si è aggiudicato la Coppa Capodanno di calcio riservata alla categoria Giovanissimi: 1-0 contro la Fermassenti di San Giovanni Suergiu grazie al gol di Riccardo Mileddu nella ripresa. Si trattava della trentesima edizione della competizione nata nel 1990. Le due formazioni allenate da Simone Sotgiu il Carbonia, e da Floriano Congiu la Fermassenti, hanno dato vita a Villamassargia a una partita a tratti avvincente: il Carbonia era dato per favorito ma la Fermassenti ha disputato un match quasi perfetto tenendo il risultato in bilico sino a dieci minuti dalla fine e, anzi, rendendosi pure insidiosa in un paio di circostanze nonostante diverse palle gol sciupate dai biancoblù.

