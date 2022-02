Prima un intenso allenamento in vista della difficilissima trasferta contro il Giugliano che si giocherà domani alle 14.30, poi un pensiero doveroso alla tragedia in corso in Ucraina: anche il Carbonia calcio ha voluto ieri sera manifestare il proprio sentimento anti-bellico esponendo al termine della rifinitura uno striscione allo stadio.

Il manifesto. Riportava un titolo semplice ed emblematico: "Stop War", fermate la guerra. I ragazzi, agli ordini di David Suazo, assieme allo staff tecnico, lo hanno esposto sul manto erboso dello stadio Zoboli al termine della seduta di allenamento con la convinzione che sia anche questa una testimonianza (fra le infinite al mondo che stanno arrivando), a favore della cessazione immediata del conflitto in Ucraina in seguito all'attacco russo. Intanto da stamattina la squadra è a Giugliano in vista della gara contro la prima in classifica.

