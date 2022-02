Sono solo 3 le gare disputate (sulle 5 in programma) nel campionato di Serie D regionale di basket. Una parte di partite che, però, hanno regalato qualche colpo di scena. Rinviate Elmas-Genneruxi e Azzurra-San Salvatore.

Il colpo. A stupire non è il risultato, ma il divario. La vittoria del Carbonia contro l’Astro, per 83-45, infatti, ha stupito per l’ampia forbice tra le due squadre, perché sulla forza dei “miners” non c’erano dubbi: è una squadra che può far male a chiunque. Da segnalare, però, che l’Astro si è presentata alla sfida dovendo fare a meno di Cicotto. Sin dall’avvio i padroni di casa allungano fino a quasi alla doppia cifra del 10’ (16-7). Nel secondo quarto il divario si amplia, fino al 38-26 del 20’. Al rientro dall’intervallo il break decisivo del quintetto allenato da Marco Fae (60-38 al 30’), mentre l’ultima frazione è di controllo. Miglior realizzatore della gara è Cau, con 21 punti.

La Coral mette la “quarta”. Chi continua la sua crescita sono gli algheresi che continuano a scalare la classifica battendo l’Oristano Basket per 75-56. I ragazzi allenati da Peppe Mulas guidano il punteggio sin dalle prime battute, allungando in maniera decisa nel secondo quarto, con un parziale di 30-12 che regala il 49-28 dell’intervallo. Nel terzo quarto la spinta della Coral non si esaurisce, arrivando fino al 66-38. Ultimi 10’ di controllo, con gli oristanesi che riducono il passivo fino al 75-56 finale. Migliori realizzatori della gara sono Bertolini, della Coral, e Masala, dell’Oristano Basket, con 15 punti.

I “Corsari”. Vittoria esterna per un San Sperate che attraversa un ottimo momento, sul campo dell’Assemini, per 58-82. Partita più equilibrata di quanto può dire il punteggio. Nella prima frazione, infatti, gli ospiti mettono il naso davanti, ma senza allungare (18-21). La seconda frazione prosegue sulle ali dell’equilibrio, con i ragazzi allenati da Jean Patrick Sorrentino che vanno all’intervallo sul +4 (34-38). Terza frazione sempre indeciso, con San Sperate continui a guidare nel punteggio (52-58). Break decisivo negli ultimi 10’, con i “gherreris” che con un parziale di 6-24 ampliano il divario. Miglior realizzatore della gara è Brisu, per il San Sperate, con 27 punti.

