Con dieci gare ancora da disputare forse non è detta l'ultima parola, ma quello di domani a Usini contro il Latte Dolce è per il Carbonia e per la squadra sassarese un match da dentro o fuori. Il Carbonia ultimo in classifica (ma da una settimana non più da solo bensì assieme al Formia) in serie D, e il Latte Dolce davanti soltanto di due punti, si presenteranno alle 14.30 in campo con un obiettivo dichiarato per entrambe: vincere.

La salvezza ancora possibile. Il Carbonia ci proverà col conforto delle ultime prestazioni: "Arriviamo carichi e consci delle recenti buone prove - ammette il presidente Stefano Canu - nonostante però alcuni episodi di recente ci abbiano impedito di fare punti pesanti, cioè il rigore della sconfitta incassata in casa contro l'Aprilia a 10 minuti dalla fine e quello del pareggio domenica scorsa a Cassino: io dico che questi episodi prima o poi devono finire se davvero vogliamo agganciare il treno degli spareggi salvezza che tecnicamente è alla nostra portata". L'allenatore David Suazo avrà a disposizione tutti gli effettivi, compreso il recuperato Dore.

