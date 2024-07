Altri i due prodotti del settore giovanile del Carbonia approdano in serie D per la prossima stagione. Si tratta di Lorenzo Basciu, attaccante del 2004, all’esordio in Eccellenza, giunto in doppia cifra nelle marcature: è stato richiesto dall’Atletico Uri, che ha voluto anche l’attaccante nato nel 2007 Riccardo Lambroni, allievo nel campionato Elite, ma a un certo punto aggregato con la prima squadra dove ha giocato varie volte agli ordini dell'allenatore Diego Mingioni.

"Dopo Nicola Muscas, attaccante del 2005 - spiega il presidente Stefano Canu - che nella passata stagione aveva giocato titolare in Eccellenza e che al termine della stessa era andato in serie D col Latte Dolce, altri due ragazzi delle nostre giovanili andranno a calcare i campi di campionati più importanti: siamo felici perché non esiste maggiore soddisfazione nel vedere i nostri ragazzi fare bene con la nostra prima squadra per poi giungere nei massimi campionati dilettanti e di livello nazionale".

© Riproduzione riservata