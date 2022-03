Nello spareggio salvezza del campionato di Serie D (recupero della 18ª giornata) il Carbonia vince in trasferta (2-1) al Peppino Peppino Sau di Usini contro il Latte Dolce e lo scavalca in classifica. Il Carbonia è ora terz'ultimo a quota 17 punti. I sassaresi sempre fermi a 16.

La gara. I minerari nella prima frazione giocano meglio e sono cinici a sfruttare le occasioni con Isaia ( 33') e Murgia (45'). Col doppio vantaggio la squadra di Suazo nel secondo tempo si chiude a riccio. Ne approfitta il Latte Dolce per guadagnare campo e accorciare le distanze al 21' su rigore con Saba. I sassaresi potrebbero pareggiare (29') con Altea, che dopo una bella fuga si fa parare da Idrissi il tiro a colpo sicuro da 5 metri. Al 39' ultima occasione per il Latte Dolce con Bartulovic, che da pochi passi spedisce fuori. Finisce 2-1 per il Carbonia, che porta a casa 3 punti preziosi. Nel finale di gara espulso Tedde del Latte Dolce, per fallo di reazione. Da segnalare al 36' del primo tempo un infortunio all'esterno del Latte Dolce Di Marco, che in una caduta va a sbattere contro il cordolo di cemento del terreno di gioco e si lussa un dito della mano.

