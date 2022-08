Campanedda sogna. Una borgata agricola di circa un migliaio di abitanti in piena Nurra, appartenente al comune di Sassari, ma a un tiro di schioppo da Porto Torres. Con una grande passione per il calcio, tante ambizioni, una squadra in Prima categoria, un settore giovanile punto di riferimento per tutto il territorio e un impianto sportivo da fare invidia a tante piazze. Quest'anno la società (presidente sempre Renato Laconi), rafforzatasi ulteriormente con 5 presenze femminili, vuole fare le cose in grande e disputare una prestigiosa annata calcistica. La campagna acquisti del resto parla chiaro. Orchestrata dal ds Gavino Zirattu, grande passione e ottima conoscenza del calcio del nord Sardegna. Dall'Ossese è stato ingaggiato il difensore centrale Antonio Cocco, capacità ed esperienza da vendere. Nello stesso ruolo arriva dallo Stintino Giuseppe Valenti, altro lusso per la categoria. In avanti si registra (sempre dallo Stintino) l'ingaggio di Fabrizio Serra, uno dei bomber sardi più prolifici in attività. Dal Porto Torres è stato prelevato Andrea Farina, una mezza punta di ottimo valore tecnico. "La nostra campagna acquisti non finisce qua - precisa il ds Gavino Zirattu -. Siamo alla ricerca di altri due centrocampisti e di alcuni fuori quota. Il nostro obbiettivo è quello di disputare un campionato di grande livello. Tenteremo di competere contro le avversarie più blasonate". In panchina la società ha confermato Danilo Piredda, allenatore stimato e profondo conoscitore dell'ambiente, al pari di Giuseppe Pulina, che rimane al proprio posto come preparatore dei portieri. Resta naturalmente anche l'intelaiatura della rosa scorsa, che ha ben figurato nel girone E di Prima Categoria. Rivestiranno infatti la casacca rossoblù i vari Sotgiu, Muglia, Piredda, Valente, Gianni e Occulto. Solo per citare alcuni nomi. La preparazione dovrebbe iniziare ufficialmente il 22 agosto. Ma in realtà sono diversi i giocatori della rosa che hanno iniziato a sgambettare, con varie partitelle, nel nuovo e splendido sintetico di Campanedda. Un segnale di una stagione che potrebbe regalare tante soddisfazioni alla società e ai tifosi della borgata.

