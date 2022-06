“Il progetto che stiamo costruendo è formato da un gruppo di professionisti sia in campo che fuori: vogliamo che sia duraturo e osmotico al territorio. Lavoreremo per costruire un legame forte tra squadra e città, un link d’amore con Alghero, con i colori giallorossi e con i tifosi: la prima squadra di calcio per la città ha una ricaduta di valori e di passione importante. Vogliamo fare calcio in questo modo, con passione e professionalità”. Queste le prime parole di Andrea Pinna, il giovane imprenditore algherese che da oggi guiderà la dirigenza dell'Alghero Calcio, la squadra che, in accordo con l'Audax Algherese, parteciperà al campionato di Prima Categoria 2022/23 e che è stata presentata questa mattina, alla presenza del sindaco Mario Conoci e dell'assessore comunale allo Sport Maria Grazia Salaris.

Il nuovo diesse. Il presidente dell'Audax Gianluca Monaco e il presidente del settore giovanile dell'Alghero calcio Umberto Sassu saranno vicepresidenti, mentre il nuovo direttore sportivo sarà Alessandro Piras che, abbandonato il calcio giocato, riparte con un nuovo ruolo: “Fino a qualche mese fa pensavo di giocare ancora un anno, poi quando è arrivata questa possibilità non ci ho pensato due volte. E' il momento ideale per iniziare una nuova sfida sportiva con un gruppo dirigente giovane, ambizioso e che stimo. L’obbiettivo da direttore sportivo è contribuire a far tornare Alghero dove merita, nelle categorie che gli competono. Non solo, voglio dare la possibilità ai giovani talenti algheresi di giocare nella prima squadra e indossare i colori della città esattamente come l’ho avuta io tanti anni fa”.

