È il Calangianus ad aggiudicarsi (1-0) il derby contro il Tempio. Con una rete di Gouvea al 6' della ripresa i giallorossi conquistano tre punti d’oro che li conducono a sole due lunghezze dalla zona salvezza.

Pesante sconfitta, invece, per gli uomini di Giuseppe Cantara che non riescono a riprendersi la seconda posizione dopo le gare di ieri (superati da Ghilarza e Ferrini Cagliari). I galletti restano in quarta posizione, ora a nove lunghezze dalla capolista Ilvamaddalena.

Il primo tempo si è chiuso senza reti ma non sono mancate le occasioni. Una partita molto vivace con diversi capovolgimenti di fronte con un ritmo alto. Nel recupero, Aiana da ottima posizione spara alta. Nel secondo tempo, meglio i padroni di casa che hanno trovato il vantaggio con Gouvea gestendolo senza particolari rischi.

