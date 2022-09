In Eccellenza, si rinforzano ancora Calangianus e Arbus. I giallorossi hanno annunciato l’arrivo dell’attaccante Gabriele Martiniello, operazione portata a termine con la collaborazione dell’intermediario Cristian Bravi. Martiniello, classe 1997, arriva dal Mazara e vanta esperienze con Real Forio, Saviano, Portici, Gragnano e Nuova Napoli.

Un attaccante anche per l’Arbus. Si tratta dell’argentino Pablo Bonacossa, ex Club Atlético Patronato, Club Atlético Belgrano, Club Atlético Provincial de Rosario, Club Atlético Independiende de Bigand. Ha giocato anche negli Stati Uniti con il Naples United FC e in Italia con la maglia delle Fontanelle.

Il Li Punti ha tesserato il centrocampista Andrea Piccione, classe 2001, ex Livorno, Picerno, Messina e Biancavilla.

© Riproduzione riservata