Con tre ottime vittorie di fila, conquistate nel weekend durante la tappa di Cirò Marina, il Cagliari Beach Soccer ha fatto un grosso balzo in avanti in classifica salendo al secondo posto nella Poule Promozione di Serie A. I rossoblù condividono la posizione con Chiavari e Milano, a 12 punti ossia -3 dalla capolista Icierre Lamezia, che sarà il prossimo avversario in un vero e proprio scontro diretto. Mancano tre giornate alla fine del girone, fra giovedì e sabato a Viareggio (terza e ultima tappa) in palio l'accesso alle finali in programma al Poetto dal 5 al 7 agosto: la prima classificata accede alle Final Eight per il titolo di campione d'Italia, dalla seconda alla quarta invece si giocano i playoff per la promozione nella Poule Scudetto 2023. L'obiettivo del Cagliari Beach Soccer è chiaro: poter disputare la fase finale in casa, davanti al pubblico sardo. «Vogliamo arrivare a Cagliari e sappiamo che ormai dipende solo da noi, ora pensiamo a rifiatare e in settimana prepareremo la tappa fondamentale di Viareggio», il messaggio del portiere Marco Manis.

Decisiva. Il Cagliari Beach Soccer arriva all'atto conclusivo della regular season con il miglior attacco (34 gol) e il capocannoniere (Néstor Medina, a quota 11). A Viareggio si gioca da giovedì a sabato, ma i rossoblù nella prima giornata di gare avranno il loro turno di riposo (il girone è dispari, a nove squadre). Venerdì alle 12.30 la sfida contro l'Icierre Lamezia, sabato alle 11.15 l'ultima contro Genova che darà la classifica definitiva. «Tre vittorie su tre partite disputate: abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati», il commento dell'allenatore Wilson Santos Araujo sulla tappa di Cirò Marina, dove sono arrivati i successi contro Vastese, Bologna e Naxos. «La felicità e la soddisfazione è tanta, da domani si pensa a Viareggio. Siamo sulla strada giusta, voglio rinnovare i miei complimenti a tutta la squadra: sono stati strepitosi nell'approccio alle gare».

