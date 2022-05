Il Cagliari Beach Soccer è pronto per la sua quarta stagione consecutiva in Serie A, dopo l'esordio del 2018. Per quest'estate l'obiettivo della squadra allenata da Wilson Santos Araujo è arrivare tra le prime quattro del girone, in modo da disputare i playoff che (dal 5 al 7 agosto) si terranno al Poetto. Cagliari sarà la sede dell'ultima tappa della Serie A, con le Final Eight e i playoff che porteranno tanti appassionati della disciplina nel capoluogo isolano, sfruttando al meglio la partnership con Cagliari Turismo. “Abbiamo voluto dare ospitalità al Cagliari Beach Soccer, ma anche a tutta una serie di eventi collaterali per l'evento. È un progetto che abbiamo ritenuto da subito accattivante”, ha detto ieri l'assessore comunale allo Sport Andrea Floris durante la conferenza di presentazione. “Come Comitato Regionale Sardegna testimoniamo la buona salute del movimento calcistico isolano: col beach soccer il calcio non si ferma mai ed è un grande orgoglio poter portare le finali scudetto nella nostra terra”, afferma Roberto Desini, consigliere del CR Sardegna e coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Lnd.

Il format. La prima squadra del Cagliari Beach Soccer partecipa alla Poule Promozione: nove partite, divise in tre tappe, si comincia venerdì alle 17.15 a Pescara contro Milano (anche in diretta su Sky). La prima classificata è promossa alla Poule Scudetto, dalla seconda alla quarta playoff con la penultima della divisione superiore sempre nell'evento conclusivo a Cagliari. “Vogliamo essere la società sportiva estiva della Sardegna, dopo il Cagliari Calcio e la Dinamo: siamo sicuri che ci siano tutti i presupposti”, l'obiettivo del presidente Manuel Perra. “Sono convinto che sarà un anno importante, con la società che avrà modo di affermarsi e dimostrare tutto il suo valore”, il commento del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Fra i giocatori in rosa spiccano Marco Manis, appena promosso in Serie D con l'Ilva, il capitano Luca Ruggiu e Alberto Usai, dall'estero appena arrivati i paraguayani Amado Rolón e Néstor Medina, freschi campioni della Copa América col Paraguay. “Spero di portare la squadra alle finali nazionali, molti ragazzi giocano già a calcio a 5 e questo rende tutto più facile”, segnala il tecnico brasiliano Araujo.

