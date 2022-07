Samuele Curreli, 34 anni, bomber di razza va da una categoria all'altra senza problemi. Lasciato il Carbonia dopo una stagione in Serie D, il bomber di Narcao è sceso addirittura in seconda categoria: giocherà al Perdaxius. Già firmato il cartellino con notizia già resa ufficiale dalla società che evidentemente punta alla Prima categoria. Samuele Curreli non è un bomber qualsiasi. E' uno che i gol li fa sempre, sia che giochi in D sia che vesta maglie di squadre dei tornei inferiori. Un attaccante centrale di razza che ha finora giocato in tantissime squadre: ricordiamo Monteponi, Elmas, Guspini, Carloforte Barisardo, Lanusei. Ora il Perdaxius. Sicuramente la campagna di rafforzamento non finisce qui.

© Riproduzione riservata