È il Basket 90 Sassari la società di basket con più tesserati in Sardegna. Una grande realtà che di anno in anno colleziona titoli a livello giovanile e ha nella valorizzazione dei giovani il suo fiore all’occhiello, con oltre 400 tesserati, dai campionati minibasket, fino alle giovanili, maschili e femminili.

Non solo, la società sassarese, che quest’anno ha compiuto 34 anni, parteciperà anche al campionato senior di Promozione maschile, grazie alla collaborazione con la società Masters Sassari. Al timone ci sarà Luca Ruiu, che ricoprirà anche il ruolo di responsabile tecnico. «La Promozione – commenta Ruiu - sarà uno sbocco per i giovani del vivaio, che potranno così confrontarsi con giocatori più esperti e navigati. La squadra sarà composta da ben 10 ragazzi under 17 insieme a quattro senior, con il più grande del ‘94».

Conferma anche per Giulio Fenu nel ruolo di direttore sportivo della società. «Stiamo ringiovanendo – conferma Fenu - anche il tessuto societario. Abbiamo appena nominato 5 nuovi istruttori under 20 a capo allenatori. I risultati sono arrivati con le vittorie nei campionati giovanili e le convocazioni in Nazionale di atleti nostrani come Mattia Solinas e Giacomo Usai, i quali giocheranno sia in Promozione sia in serie C in maglia Sant’Orsola». «Un’altra buona notizia - continua Fenu - è il boom di iscrizioni riscontrato in questi giorni nelle varie categorie del minibasket».

© Riproduzione riservata