La vittoria nel derby sul Città di Sestu vale la vetta della classifica di Serie A2 per il 360GG. Al PalaConi, la squadra di Diego Podda si è imposta per 5-0 grazie alla tripletta di Quintairos e le reti di Munoz e Cianchi. I tre punti permettono ai cagliaritani di superare momentaneamente in testa alla classifica del girone A il Saviatesta Mantova, che sabato ha osservato il turno di riposo.

Successo importante per la Leonardo sul campo dell'Alto Vicentino per 7-1. Gli arancioneri di Tony Petruso hanno dominato la gara, andando a segno con tutto i quintetto titolare, portiere compreso. Ayose e Alcaraz mandano la Leo avanti 2-0 all'intervallo. Nella ripresa i cagliaritani dilagano ancora con Alcaraz, Demurtas, il portiere Erbì, Tidu e Acco.

Altra sconfitta interna per la Monastir Kosmoto, che lotta contro l'Hellas Verona ma si arrende alla fine per 8-2. Bringas aveva portato avanti gli isolani, mentre è di Marongiu il momentaneo 2-2. A seguire il monologo dell'Hellas, che infligge la diciasettesima sconfitta in altrettante gare alla formazione di Wilson.

Serie B. Il Sardinia Futsal vince 6-1 lo scontro diretto per la zona playoff sul campo del Fucsia Nizza. La Jasnagora pareggia 2-2 in casa contro l'Avis Isola. Termina sul 3-3 la sfida salvezza della Mediterranea contro il Leon. Sconfitta esterna per il C'è Chi Ciak di Serramanna per 7-2 contro l'Orange Asti. Perde anche il Domus Chia nel girone E, 5-3 contro il Real Terracina.

Femminile. In Serie A, l'Athena Sassari perde due gare nel giro di tre giorni. Nel recupero di venerdì giocato a Usini contro il Bisceglie, le sassaresi sono state sconfitte 6-1. Ieri a Reggio Emilia è arrivato invece il 3-0 del Granzette. In A2 femminile, importante successo per la Jasnagora nello scontro diretto contro la Roma, terminato 3-2 a Sestu in favore delle rossoblù. La Mediterranea cade invece in Toscana per 3-2 sul campo del Cus Pisa. Nel girone A, vince solo il Cus Cagliari con una bella rimonta in trasferta contro il Pero, da 2-0 a 3-2. A Nuoro, il Santu Predu impatta sul 2-2 contro la Virtus Romagna. Sconfitta 4-1 l'Arzachena in trasferta contro la Polisportiva 1980.

Serie C1. Nel campionato regionale, l'Elmas batte 8-1 la San Sebastiano Ussana, agganciandola in testa alla classifica. Segue l'Alghero al terzo posto con il 5-3 sul Villacidro. Vincono anche Dym Sport (7-4 a Villasor), Ichnos Sassari (3-2 sul Villaspeciosa), Happy Fitness Center (8-4 sullo ZB Iron Bridge) e Cus Cagliari (5-3 sull'Oristanese).

