Il 2022 dell’A2 femminile di basket si chiuderà domani, alle 20, con l’attesissimo derby sardo tra Cus Cagliari e Techfind Selargius che andrà in scena sul parquet di Sa Duchessa. Le universitarie, reduci da dieci sconfitte in undici gare, sono ultime, ma hanno mostrato qualche segnale incoraggiante nell’ultima trasferta a Matelica, persa 63-47. Il San Salvatore, invece, arriva da un pesante successo sulla capolista Empoli, sconfitta 80-73 dopo un tempo supplementare, ed è settimo con 12 punti.

Le giallonere

«Empoli è davvero una grande squadra, ma noi ci abbiamo messo voglia, intensità, aggressività. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Vittorie come questa sono una bella soddisfazione e non possono che fare bene al gruppo, ma resta una partita. Il campionato è ancora lungo», ha commentato la giallonera Marta Granzotto, a referto con 27 punti nel match contro le toscane. «Non sottovalutiamo il Cus, a prescindere dalla classifica non sarà facile giocare contro un avversario del genere. Dovremmo mantenere l’intensità vista nella scorsa partita, cercare di giocare nei primi secondi dell’azione in velocità, anche perché loro puntano a rallentare il gioco, noi no. La difesa sarà l’ago della bilancia della partita».

Le universitarie

«Nell’ultima trasferta, ognuna ha dato quello che poteva contro una squadra forte e organizzata come Matelica. Purtroppo, ci capita di subire dei break importanti, ci ritroviamo a rincorrere e non è mai semplice rimettere in piedi la partita e avere l’energia per vincere», ha commentato Anna Paoletti, top scorer cagliaritana nelle Marche con 19 punti. «Il turno infrasettimanale non permette una preparazione adeguata alla gara, ma ci stiamo allenando duramente. Selargius ha molto talento ed è in un momento positivo. Ci aspetta una grande battaglia, ma faremo tutto il possibile per vincere: i 2 punti sono di vitale importanza in ottica salvezza».

