Il 2022 dei motori si chiude con grandi soddisfazioni per il motorsport sardo e tanti appuntamenti prestigiosi già in serbo per il 2023. L’anno che sta per chiudersi ha regalato successi a piloti ed equipaggi che si sono misurati, a livello nazionale e internazionale, nelle diverse discipline motoristiche.

L’anno che verrà. Già fissate le date delle cronoscalate sarde, con la 61ª Alghero-Scala Piccada targata Aci Sassari che avrà l’onore di aprire il massimo campionato Civm nel weekend dell’1-2 aprile e sarà valida anche per il Tivm. Il 6/7 maggio, invece, attesa per il ritorno della San Gregorio-Burcei, non titolata, mentre il 23-24 settembre si correrà l’Iglesias-Sant’Angelo, valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna. Ufficializzate anche le data dei due Formula Challenge, con l’Ogliastra che si correrà a Girasole il 2-3 dicembre e il Riviera del Corallo in programma ad Alghero il 9-10 dicembre. Le gare di Regolarità saranno il Costa Smeralda (15-16 aprile), l’Asinara (13-14 maggio) e la Baia delle Ninfe (10-11 giugno). In calendario anche diversi Rally moderni, tra cui spicca la data del Wrc, Rally Italia Sardegna (1-4 giugno). Si partirà il 18-19 marzo col Rally Sulcis Iglesiente, seguito dal Rally Internazionale Golfo dell’Asinara (13-14 maggio), dal Rally dei Nuraghi e del Vermentino (15-16 settembre) e dal Rally Terra Sarda (7-8 ottobre). A tutti questi sarà abbinato il Rally Storico, a cui si sommerà il Rally Internazionale Storico Costa Smeralda del 15-16 aprile. In programma anche la tappa italiana dell’Extreme E, serie riservata ai Suv elettrici che si correrà a luglio, e il doppio round del Campionato Italiano Rallycross che si disputerà alla Ittiri Arena il 29-30 aprile. Queste le anticipazioni, in attesa di conoscere il calendario completo, che prevederà, tra le altre, anche le gare titolate di slalom e karting.

Il 2022 dei giovani talenti. Stagione da ricordare anche per i giovani talenti isolani. Valentino Ledda, quindicenne di Burgos portacolori dell’Aci Team Italia, ha concluso la stagione dell’esordio europeo conquistando un pregevole secondo posto assoluto all’Academy Trophy dell’Europeo Autocross Fia e ha calcato il palcoscenico del gala della Federazione Mondiale riservato alle stelle del motorsport. Il risultato continentale si somma ai brillanti successi ottenuti entro i confini nazionali, in cui l’alfiere della scuderia Autoservice Sport ha vinto il Campionato Rallycross U18, che si aggiunge ai due Campionati Italiani Autocross già in bacheca, e il titolo tricolore nel Gruppo 3 Junior Kart-Cross. Alla lista va aggiunto anche il titolo Regionale 2022 Karting Kz assoluto e Kz2.

Un 2022 memorabile anche per l’asseminese Lorenzo Cossu, che a 17 anni ha esordito nel Campionato Italiano Gt Endurance a bordo della Ferrari 488 Evo della Scuderia Ravetto e Ruberti e conquistato il titolo tricolore nella Gt Cup ProAm. Dopo le premiazioni a Maranello, per Cossu all’orizzonte c’è il debutto in una serie europea, la Ultimate Cup Series, stavolta al volante di una Ferrari ancora più potente, una Gt3 sempre della Ravetto e Ruberti.

Altri titoli nazionali 2022. Soddisfazioni tricolori per tanti altri equipaggi sardi. Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, già campionati italiani di 4º raggruppamento nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche e vincitori della classe R-Gt in Coppa Rally Zona 9, sono diventati campioni italiani assoluti Coppa Rally di Zona classe R-Gt. In Coppa sono arrivati anche i titoli italiani di classe per Francesco Fois e Lorenzo Vacca (Rc4n/Rstb1.6), Pietro Lilliu e Alberto Sirigu (Rc5n/Rs1.6) e Ugo Valdarchi e Giorgio Aricò (Rc5n/Rsdp2.0). Decimo posto assoluto nel Campionato Italiano Rally Terra per Giuseppe Dettori e Carlo Pisano. Infine, il successo di Omar Magliona, 9 volte campione italiano nel massimo campionato di Velocità Montagna, Civm, ha detto la sua anche in pista aggiudicandosi il titolo nel Master Tricolori Prototipi organizzato dal Gruppo Peroni Race.

© Riproduzione riservata