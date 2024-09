Due sardi sul tetto italiano del basket 3x3 nella categoria Under 18. Sono Alessandro Dore e Federico Mazzoleni, che insieme ai compagni della Bluorobica Bergamo, Andrea Doneda e Lorenzo Leoni, hanno vinto lo scudettino giovanile.

Nella finale che si è disputata a Lignano Sabbiadoro la formazione lombarda ha battuto 21-17 i piemontesi del Derthona Basket. Migliore realizzatore della finale con 10 punti e del torneo è stato Alessandro Dore. Il play-guardia sassarese ha debuttato qualche mese fa in serie A con la Dinamo che lo ha girato in prestito alla BluOrobica in serie B percHè possa trovare più spazio e maturare.

Nella squadra bergamasca gioca anche il coetaneo Federico Mazzoleni (classe 2006), figlio di Giampaolo che ha giocato per sette stagioni nella Dinamo, compresa quella della promozione in A2 e il primo anno di A2. Mazzoleni, dopo aver vissuto a lungo a Sassari è tornato nella sua Bergamo.

