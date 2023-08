È iniziato nel migliore dei modi il cammino dell’Italia all’Europeo U23. Ieri, nel primo match della fase di qualificazione, gli azzurri si sono imposti 7-0 sulla Francia e i due portacolori sardi, Mattia Sireus e Gabriele Angioi, hanno avuto un ruolo determinante. Il primo, pitcher iglesiente cresciuto nella Vibraf Domusnovas e da anni in forze al Grosseto, si è fatto valere sul monte di lancio come partente e ha chiuso l’incontro come lanciatore vincente dopo aver dato sicurezza a una difesa in cui ha brillato anche l’interbase del Cagliari. Angioi, autore di una serie di significative giocate difensive, ha anche siglato il settimo punto azzurro nella quarta ripresa sul singolo di Lorenzo Morresi. Decisivo, per spianare il cammino offensivo dell’Italia, il fuoricampo da tre punti battuto da Vincent Cimini nel primo inning. Oggi, alle 16, gli azzurrini sfideranno il Belgio, ieri battuto 5-1 dalla Germania, al “Blue Bats” di Schwechat, a una quaranta chilometri da Vienna e dal quartier generale di Kottingbrunn. In caso di successo, l’Italia chiuderebbe anzitempo il discorso centrando subito il passaggio del turno.

Campionati nazionali. Nella serie A di baseball, il Cervignano ha battuto il 8-14 e 6-7 il Cagliari nell’ultima giornata prima della sosta estiva. I cagliaritani sono scivolati così al secondo posto nella classifica del girone H a una vittoria dalla capolista Poviglio.

In serie B la Catalana Alghero ha già staccato il pass per i playoff promozione che giocherà a casa a settembre, mentre nella A2 di softball, il Nuoro dovrà passare per i playout per mantenere la categoria. Il Banco di Sardegna, penultimo nel girone A, affronterà le Pantere Lucca, ultime nel girone B. Primi due incontri a Capannori il 3 settembre a partire dalle 11, il 9 settembre dalle 16 le due partite a Nuoro, che ospiterà anche l’eventuale gara5 alle 11 di domenica 10.

© Riproduzione riservata