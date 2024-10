In Prima Categoria successi del La Palma Cagliari e dell'Himalaya in trasferta. La squadra cagliaritana allenata da Riccardo Spini ha vinto ad Armungia contro il San Vito per 4-2 di Angelo Padiglia. Il San Vito ha giocato ad Armungia per la indisponibilità del proprio campo. Soddisfazione in casa La Palma. Per Padiglia, la sua sqadra deve lavorare: «Non avanzo scusanti. Possiamo fare molto meglio».

L'Himalaya di Maurizio Idda ha vinto invece sul campo del Tertenia allenato da Daniele Salerno: 2-0 il risultato per gli ospiti con reti di Avaro e Tupponi.

In Seconda Categoria pareggio fra Senorbì e San Basilio nel derby Trexenta-Gerrei: 2-2 il risultato finale. La Frassinetti ha piegato il Sinnai per 1-0, con rete di Bassetto. Il Decimo ha vinto per 2-0 sul Mandas. Lo stesso risultato dell'Havana sul Santa Lucia di Barrali. La Gioventù Assemini ha piegato il Su Planu per 2-0: per la squadra di Alessandro Mattana ha deciso Cabras con una doppietta.

