Sono tornati in vasca con quel fervore e quella caparbietà degna di chi conosce il valore della posta in palio, consapevoli che i campionati italiani sono trampolino di lancio di prestigio per mostrare il proprio valore: Francesca Zucca e Stefano Garau, ranisti dell’Esperia, hanno conquistato lo scorso fine settimana tre splendide medaglie ai Criteria invernali in vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione.

I risultati. Due argenti per Zucca tra le Cadette sui 100 e 200 rana, nuovi record sardi assoluti, mentre Garau – alla prima esperienza ai campionati di categoria – ha colto il bronzo sui 100 rana siglando anch’esso il nuovo primato sardo assoluto sulla distanza.

Due gare tirate, dove il parterre era eccellente e in cui il cronometro ha parlato nitidamente per i due fiori all’occhiello del nuoto sardo: sui 100 la Zucca, autrice di una gara in progressione e in crescendo dopo una partenza non ottimale, ha concluso la sua fatica in 1’07’’07 mentre sui 200 ha portato il suo personale a 2’27’’67, arrivando in entrambe le occasioni dietro a Benedetta Pilato primatista mondiale sui 50 rana.

La preparazione. Uno stimolo importante che ha portato l’allieva di Marco Cara a superare i suoi limiti, cercando di avvicinarsi il più possibile alla massima interprete della specialità. “Siamo soddisfatti, le gare sono state molto buone e da segnalare c’è anche il quinto posto sui 50 rana con 31’’43 valido anche questo come record sardo assoluto’’, commenta Cara. “La stagione è molto lunga e le occasioni per fare bene non mancheranno, quindi ora è il momento di resettare e ripartire con ancora più entusiasmo per la stagione primaverile e quella estiva’’.

I prossimi impegni. Una stagione primaverile ed estiva dove è atteso anche Stefano Garau, ranista elegante dalla nuotata brillante ed efficiente, che ha mostrato un ulteriore salto di qualità su cui lavorare in ottica futura. L’atleta di Alessandra Porcu nella distanza dei 100 rana si è reso protagonista di una prova agguerrita, senza alcun timore reverenziale verso chi aveva accanto. È partito davanti, il ritmo impostato subito forte, il passaggio a metà gara deciso, la conclusione tenace così da difendere un bronzo che vale tanto sia dal punto di vista cronometrico che dal punto di vista morale. “La prova di Stefano è stata molto buona, il tempo parla chiaro, ha siglato un ottimo 1’00’’09 poco sopra il minuto’’, conclude la sua allenatrice. “Può fare molto meglio, in allenamento ha dimostrato di saper nuotare su ritmi ancora più forti. Adesso aspettiamo la stagione in vasca lunga, consapevoli di poterci ritagliare uno spazio sempre più significativo tra i protagonisti del nuoto nostrano’’.

