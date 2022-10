Sono rimasti in tre calciatori in testa alla classifica dei migliori del gruppo A di Promozione. A punteggio pieno ci sono Gianluca Ferraraccio (Asseminese), Marcello Angheleddu (Guspini) e Daniele Contu (Villamassargia). Anghelddu, classe 1984, ha lottato per il titolo di migliore nel torneo di Eccellenza nella scorsa stagione, chiudendo poi al secondo posto alle spalle di Yann Fangwa, ex Monastir e ora tesserato col Lamezia Terme.

Nel girone B, al comando due giocatori, sempre con quattro punti in altrettante gare. Si tratta di Antonio Pili dell’Idolo e Sandro Sanna del Tonara. Nel gruppo C, i vetta a pieni voti Andrea Usai (Lanteri Sassari), Matteo Trini (Macomerese) e Domenico Saba (Usinese). L’ex portiere delle giovanili della Juventus ed ex Juve Stabia e Carpi, Trini è stato grande protagonista nella sfida contro lo Stintino.

GIRONE A

4 PUNTI

Gianluca Ferraraccio (Asseminese)

Marcello Angheleddu (Guspini)

Daniele Contu (Villamassargia)

3 PUNTI

Stefano Boi (Andromeda)

Christian Testa (Andromeda)

Ignazio Picciau (Asseminese)

Stefano Mura (Castiadas)

Alessandro Fenu (Cortoghiana)

Ignacio Sanmartino (Gonnosfanadiga)

Nicola Piras (La Palma M.U.)

Omar Porru (Orrolese)

Alessandro Arrus (Selargius)

Michele Medda (Selargius)

Matteo Cosa (Verde Isola)

Michel Milia (Villamassargia)

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)

GIRONE B

4 PUNTI

Antonio Pili (Idolo)

Sandro Sanna (Tonara)

3 PUNTI

Nicolò Deiana (Atletico Bono)

Daniel Francesco Mastio (Atletico Bono)

Matheus Mendes Leite (Barisardo)

Antonio Luigi Malgari (Fonni)

Giuseppe Silvetti (Paulese)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)

Chico Daniel Fernandez (Siniscola Montalbo)

Raul Julia Olivares (Siniscola Montalbo)

Gianluca Recano (Tonara)

Igor Caetano Menezes Trindade (Tortolì)

GIRONE C

4 PUNTI

Andrea Usai (Lanteri Sassari)

Matteo Trini (Macomerese)

Domenico Saba (Usinese)

3 PUNTI

Mathias Meloni (Buddusò)

Antonio Secchi (Coghinas)

Carlo Pintus (Lanteri Sassari)

Gabriele Falchi (Porto Torres)

Marco Fois (Porto Torres)

Victory Igene (Sennori)

Fabio Nuvoli (Sennori)

Sergio Damian Valenti (Tempio)



© Riproduzione riservata